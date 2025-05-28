Путин о спортивной медицине: «Надо навести порядок. Валиеву обвинили в применении каких-то препаратов, а она ничего не знала – ерунда какая-то»

Владимир Путин призвал навести порядок в сфере спортивной медицины.

Президент России привел в пример допинговые случаи Марии Шараповой и Камилы Валиевой.

«У нас ФМБА – это головная медицинская организация, которая занимается медицинским сопровождением спорта, особенно спорта высших достижений. В то же время отдельные федерации привлекают к работе со своими спортсменами специалистов, мягко говоря, спорных направлений в области медицины. И даже, так скажем, нетрадиционной медицины.

А потом, руководство страны и миллионы зрителей – любителей спорта, болельщиков – сталкиваются с ситуацией, которую трудно, на первый взгляд, объяснить. Так было, по-моему, с Марией Шараповой в свое время, когда она говорила: «Врач дал какой-то препарат, а я и не знала, что его нельзя применять».

Так было, по-моему, и в фигурном катании, когда Валиеву обвинили в применении каких-то препаратов. Она тоже ничего не знала. Ерунда какая-то», – сказал Путин на заседании Совета по спорту.

«Есть у нас определенный правительством федеральный орган в сфере медицины, который занимается этим профессионально. Зачем каких-то «шаманов» привлекать? Я не понимаю. Надо навести здесь порядок. Контроль должен быть со стороны государства, это же не частная лавочка», – приводит слова президента РИА Новости.