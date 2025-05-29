🏆«Челси» выиграл Лигу конференций, забив 4 гола во 2-м тайме и одержав волевую победу над «Бетисом» – 4:1! У Палмера 2 ассиста, Кайседо, Санчо, Джексон и Энцо забили

«Челси» победил «Бетис» (4:1) во Вроцлаве в финале Лиги конференций.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Абде Эззальзули на 9-й минуте открыл счет с передачи Иско. Энцо Фернандес на 65-й сравнял после кросса Коула Палмера. Николас Джексон на 70-й вывел «синих» вперед, ему также ассистировал Палмер. Джейдон Санчо увеличил преимущество «Челси» на 83-й. Мойсес Кайседо на 91-й забил 4-й мяч лондонской команды, установив окончательный счет.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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