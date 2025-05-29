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  • 🏆«Челси» выиграл Лигу конференций, забив 4 гола во 2-м тайме и одержав волевую победу над «Бетисом» – 4:1! У Палмера 2 ассиста, Кайседо, Санчо, Джексон и Энцо забили
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🏆«Челси» выиграл Лигу конференций, забив 4 гола во 2-м тайме и одержав волевую победу над «Бетисом» – 4:1! У Палмера 2 ассиста, Кайседо, Санчо, Джексон и Энцо забили

«Челси» победил «Бетис» (4:1) во Вроцлаве в финале Лиги конференций.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Абде Эззальзули на 9-й минуте открыл счет с передачи Иско. Энцо Фернандес на 65-й сравнял после кросса Коула Палмера. Николас Джексон на 70-й вывел «синих» вперед, ему также ассистировал Палмер. Джейдон Санчо увеличил преимущество «Челси» на 83-й. Мойсес Кайседо на 91-й забил 4-й мяч лондонской команды, установив окончательный счет.

Лига конференций

Финал

Лига Конференций. Финал
28 мая 19:00, Городской стадион
Бетис
Завершен
1 - 4
Челси
Матч окончен
Перро
90’
+5’
90’
+1’
  Кайседо
Антони
88’
88’
Палмер   Гиу
Кардозо   Ло Чельсо
85’
Форнальс   Альтимира
85’
85’
Санчо
83’
  Санчо
80’
Джексон   Дьюзбери-Холл
79’
Палмер
Бакамбу   Руибаль
72’
70’
  Джексон
65’
  Фернандес
61’
Бадьяшиль   Колуилл
61’
Нету   Санчо
55’
Бадьяшиль
Эззальзули   Родригес
53’
46’
Гюсто   Джеймс
Р. Родригес   Перро
46’
2тайм
Перерыв
  Эззальзули
9’
Бетис
Адриан, Р. Родригес, Натан, Бартра, Сабали, Кардозо, Форнальс, Эззальзули, Иско, Антони, Бакамбу, Вьейтес, Гонсалес, Перро, Руибаль, Менди, Альтимира, Ло Чельсо, Флорес, Родригес, Ортис, Гарсия
Запасные: Р. Родригес, Кардозо, Ортис, Форнальс, Бакамбу, Менди, Флорес, Эззальзули, Гонсалес, Вьейтес, Гарсия
1тайм
Челси:
Йоргенсен, Кукурелья, Бадьяшиль, Чалоба, Гюсто, Фернандес, Кайседо, Мадуэке, Палмер, Нету, Джексон, Санчес, Бергстрем, Адарабиойо, Ачимпонг, Колуилл, Джеймс, Амугу, Дьюзбери-Холл, Джордж, Санчо, Нкунку, Гиу
Запасные: Р. Родригес, Кардозо, Ортис, Форнальс, Бакамбу, Менди, Флорес, Эззальзули, Гонсалес, Вьейтес, Гарсия
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Статистика Лиги конференций

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?70201 голос
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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