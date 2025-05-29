Премия Трибуны Спортса’’ завершилась! Подводим итоги «Спортивного блогера года»
Только что в «Лужниках» ведущий Сергей Гилев вместе с экспертами премии объявил лучших спортивных блогеров России в 23 номинациях. Победители и призеры премии Трибуны Спортса» представлены ниже.
Футбольный блогер года
Победитель: Nobel
2-е место: Smol Talk
3-е место: Городницкий
Баскетбольный блогер года
Победитель: Драйв-н-кик
2-е место: Перехват
3-е место: PonkraSHOW
Хоккейный блогер года
Победитель: Прессуха Ротенберга
2-е место: День с Алексеем Шевченко
3-е место: Роман с Хоккеем
Блогер года в единоборствах
Победитель: Лютиков / MMA, UFC, русский спорт
2-3-е место*: Captain Hardcore
2-3-е место*: Двоечка MMA
*Равенство баллов
Блогер года в автоспорте
Победитель: Гаснут Огни
2-е место: Башмаков о гонках
3-4 место*: Оранжевое видение
3-4 место*: Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт
*Равенство баллов
Блогер года в зимних видах спорта
Победитель*: zanindima
2-е место: Лапидарность
3-е место: Реальный Губер
*Равенство баллов, победа за счет большего количества первых мест
Блогер года в летних видах спорта
Победитель: Элита Большого Тенниса
2-е место: Across the Runiverse
3-е место: Голый спорт
ЗОЖ-блогер года
Победитель: BEZ комментариев
2-е место: Tukituk
3-е место: Беговая неделя
Блогер года – непопсовые виды
Победитель: Ян Непомнящий | Шахматы
2-е место: Воздухоплавание на Спортсе
3-е место: Горы зовут!
Медиафутбольный блогер года
Победитель*: Крысева | Медиа футбич
2-е место: Едим спорт | Президент Броуков
3-е место: Федос
*Равенство баллов, победа за счет большего количества первых мест
Лучший блог спортсмена
Победитель: Smol Talk
2-е место: Игорь Акинфеев #35
3-е место: «Бес Комментариев»
Лучший клубный влог
Победитель: Камеру убери
2-е место: Флешка
3-е место: Командировка
Лучший блог спортивной организации или профессионального спортсмена на Трибуне
Победитель: Блог Лизы Туктамышевой
2-е место: Блог Артема Реброва
3-е место: «Акрон» на связи
Открытие года – премия Прожектора
Победитель: Игорь Акинфеев #35
2-е место: ФК «Банка»
3-е место: Smol Talk
Лучший блог про беттинг
Победитель: Вредный букмекер
2-3-е место*: Записки букмекера
2-3-е место*: Кружок Беттинга | КБ
Лучший фанатский блог
Победитель*: Barca Family
Победитель*: КБ ТЕЛЕГА | Никитин
3-е место: We are the Arsenal
*Полное равенство баллов и дополнительных показателей
Лучший блог о спортивной культуре
Победитель: Культура Джерси
2-е место: Pitch Invasion
3-е место: Гридасов с бородой
Лучший аналитический блог
Победитель: Диего Симеонович
2-е место: Культура паса
3-е место: Семнадцатый номер
Лучший юмористический блог
Победитель: ВГИК
2-е место: Прессуха Ротенберга
3-е место: Усы сопротивления
Лучший блог про спортивный бизнес и маркетинг
Победитель: Спортивный маркетолог
2-е место: Мяч лаб | Юра Русанов
3-е место: Коммерческая пауза
Лучший спортивный канал или шоу
Победитель: Это футбол, Брат!
2-е место: Взял Мяч
3-е место: МЯЧ Production
Лучший блогер Трибуны
Победитель: Культурный код
2-е место: Записки АПЛоголика
3-е место: Шесть Элче
Спортивный блогер года
Победитель: Smol Talk
2-е место: Городницкий
3-е место: Витя Кравченко
Поздравляем всех победителей во всех номинациях премии Трибуны Спортса’’!