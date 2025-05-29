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Премия Трибуны Спортса’’ завершилась! Подводим итоги «Спортивного блогера года»

Только что в «‎Лужниках»‎ ведущий Сергей Гилев вместе с экспертами премии объявил лучших спортивных блогеров России в 23 номинациях. Победители и призеры премии Трибуны Спортса» представлены ниже.

Футбольный блогер года

Победитель: Nobel
2-е место: Smol Talk
3-е место: Городницкий

Баскетбольный блогер года

Победитель: Драйв-н-кик
2-е место: Перехват
3-е место: PonkraSHOW

Хоккейный блогер года

Победитель: Прессуха Ротенберга
2-е место: День с Алексеем Шевченко
3-е место: Роман с Хоккеем

Блогер года в единоборствах

Победитель: Лютиков / MMA, UFC, русский спорт
2-3-е место*: Captain Hardcore
2-3-е место*: Двоечка MMA

*Равенство баллов

Блогер года в автоспорте

Победитель: Гаснут Огни
2-е место: Башмаков о гонках
3-4 место*: Оранжевое видение
3-4 место*: Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт

*Равенство баллов

Блогер года в зимних видах спорта

Победитель*: zanindima
2-е место: Лапидарность
3-е место: Реальный Губер

*Равенство баллов, победа за счет большего количества первых мест

Блогер года в летних видах спорта

Победитель: Элита Большого Тенниса
2-е место: Across the Runiverse
3-е место: Голый спорт

ЗОЖ-блогер года

Победитель: BEZ комментариев
2-е место: Tukituk
3-е место: Беговая неделя

Блогер года – непопсовые виды

Победитель: Ян Непомнящий | Шахматы
2-е место: Воздухоплавание на Спортсе
3-е место: Горы зовут! 

Медиафутбольный блогер года

Победитель*: Крысева | Медиа футбич
2-е место: Едим спорт | Президент Броуков
3-е место: Федос

*Равенство баллов, победа за счет большего количества первых мест

Лучший блог спортсмена

Победитель: Smol Talk
2-е место: Игорь Акинфеев #35
3-е место: «Бес Комментариев»

Лучший клубный влог

Победитель: Камеру убери
2-е место: Флешка
3-е место: Командировка

Лучший блог спортивной организации или профессионального спортсмена на Трибуне

Победитель: Блог Лизы Туктамышевой
2-е место: Блог Артема Реброва
3-е место: «Акрон» на связи

Открытие года – премия Прожектора

Победитель: Игорь Акинфеев #35
2-е место: ФК «Банка»
3-е место: Smol Talk

Лучший блог про беттинг

Победитель: Вредный букмекер
2-3-е место*: Записки букмекера
2-3-е место*: Кружок Беттинга | КБ

Лучший фанатский блог

Победитель*: Barca Family
Победитель*: КБ ТЕЛЕГА | Никитин
3-е место: We are the Arsenal

*Полное равенство баллов и дополнительных показателей

Лучший блог о спортивной культуре

Победитель: Культура Джерси
2-е место: Pitch Invasion
3-е место: Гридасов с бородой

Лучший аналитический блог

Победитель: Диего Симеонович
2-е место: Культура паса
3-е место:  Семнадцатый номер

Лучший юмористический блог

Победитель: ВГИК
2-е место: Прессуха Ротенберга
3-е место: Усы сопротивления

Лучший блог про спортивный бизнес и маркетинг

Победитель: Спортивный маркетолог
2-е место: Мяч лаб | Юра Русанов
3-е место: Коммерческая пауза

Лучший спортивный канал или шоу

Победитель: Это футбол, Брат!
2-е место: Взял Мяч
3-е место: МЯЧ Production

Лучший блогер Трибуны

Победитель: Культурный код
2-е место: Записки АПЛоголика
3-е место: Шесть Элче

Спортивный блогер года

Победитель: Smol Talk
2-е место: Городницкий
3-е место: Витя Кравченко

Поздравляем всех победителей во всех номинациях премии Трибуны Спортса’’!

Кто выиграет Лигу чемпионов?8012 голосов
ПСЖПСЖ
ИнтерИнтер
Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’‘
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