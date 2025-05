Премия Трибуны Спортса’’ завершилась! Подводим итоги «Спортивного блогера года»

Только что в «‎Лужниках»‎ ведущий Сергей Гилев вместе с экспертами премии объявил лучших спортивных блогеров России в 23 номинациях. Победители и призеры премии Трибуны Спортса» представлены ниже.

Футбольный блогер года

Победитель: Nobel

2-е место: Smol Talk

3-е место: Городницкий

Баскетбольный блогер года

Победитель: Драйв-н-кик

2-е место: Перехват

3-е место: PonkraSHOW

Хоккейный блогер года

Победитель: Прессуха Ротенберга

2-е место: День с Алексеем Шевченко

3-е место: Роман с Хоккеем

Блогер года в единоборствах

Победитель: Лютиков / MMA, UFC, русский спорт

2-3-е место*: Captain Hardcore

2-3-е место*: Двоечка MMA

*Равенство баллов

Блогер года в автоспорте

Победитель: Гаснут Огни

2-е место: Башмаков о гонках

3-4 место*: Оранжевое видение

3-4 место*: Simply Formula | Формула-1 | Автоспорт

*Равенство баллов

Блогер года в зимних видах спорта

Победитель*: zanindima

2-е место: Лапидарность

3-е место: Реальный Губер

*Равенство баллов, победа за счет большего количества первых мест

Блогер года в летних видах спорта

Победитель: Элита Большого Тенниса

2-е место: Across the Runiverse

3-е место: Голый спорт

ЗОЖ-блогер года

Победитель: BEZ комментариев

2-е место: Tukituk

3-е место: Беговая неделя

Блогер года – непопсовые виды

Победитель: Ян Непомнящий | Шахматы

2-е место: Воздухоплавание на Спортсе

3-е место: Горы зовут!

Медиафутбольный блогер года

Победитель*: Крысева | Медиа футбич

2-е место: Едим спорт | Президент Броуков

3-е место: Федос

*Равенство баллов, победа за счет большего количества первых мест

Лучший блог спортсмена

Победитель: Smol Talk

2-е место: Игорь Акинфеев #35

3-е место: «Бес Комментариев»

Лучший клубный влог

Победитель: Камеру убери

2-е место: Флешка

3-е место: Командировка

Лучший блог спортивной организации или профессионального спортсмена на Трибуне

Победитель: Блог Лизы Туктамышевой

2-е место: Блог Артема Реброва

3-е место: «Акрон» на связи

Открытие года – премия Прожектора

Победитель: Игорь Акинфеев #35

2-е место: ФК «Банка»

3-е место: Smol Talk

Лучший блог про беттинг

Победитель: Вредный букмекер

2-3-е место*: Записки букмекера

2-3-е место*: Кружок Беттинга | КБ

Лучший фанатский блог

Победитель*: Barca Family

Победитель*: КБ ТЕЛЕГА | Никитин

3-е место: We are the Arsenal

*Полное равенство баллов и дополнительных показателей

Лучший блог о спортивной культуре

Победитель: Культура Джерси

2-е место: Pitch Invasion

3-е место: Гридасов с бородой

Лучший аналитический блог

Победитель: Диего Симеонович

2-е место: Культура паса

3-е место: Семнадцатый номер

Лучший юмористический блог

Победитель: ВГИК

2-е место: Прессуха Ротенберга

3-е место: Усы сопротивления

Лучший блог про спортивный бизнес и маркетинг

Победитель: Спортивный маркетолог

2-е место: Мяч лаб | Юра Русанов

3-е место: Коммерческая пауза

Лучший спортивный канал или шоу

Победитель: Это футбол, Брат!

2-е место: Взял Мяч

3-е место: МЯЧ Production

Лучший блогер Трибуны

Победитель: Культурный код

2-е место: Записки АПЛоголика

3-е место: Шесть Элче

Спортивный блогер года

Победитель: Smol Talk

2-е место: Городницкий

3-е место: Витя Кравченко

Поздравляем всех победителей во всех номинациях премии Трибуны Спортса’’!