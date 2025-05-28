Прошлогодний полуфиналист Рууд вылетел с баранкой во 2-м круге «Ролан Гаррос»

Восьмая ракетка мира Каспер Рууд вылетел во втором круге «Ролан Гаррос».

Он проиграл 41-й ракетке мира Нуну Боржесу – 6:2, 4:6, 1:6, 0:6. Португалец одержал первую победу в карьере над соперником из топ-10 – ранее его баланс был 0:13.

Рууд не смог защитить очки за полуфинал «Ролан Гаррос». Последний раз он проиграл раньше третьего круга в 2018-м, в 2022-м и 2023-м он доходил до финала.

Норвежец второй раз за две недели проиграл сет с баранкой – ранее в четвертьфинале «Мастерса» в Риме он уступил Яннику Синнеру 0:6, 1:6.