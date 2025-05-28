РФС отказал «Химкам» в лицензии для РПЛ. Клуб не сыграет в следующем сезоне Премьер-лиги

Решение об отказе в выдаче лицензии «Химкам» оставлено в силе.

«Сегодня состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов в РФ.

На заседании принято решение отклонить апелляционную жалобу футбольного клуба «Химки» и оставить в силе решение комиссии РФС по лицензированию отказать «Химкам» в выдаче лицензии для возможного участия в Премьер-лиге (РПЛ) в спортивном сезоне 2025/2026 гг.

Решение принято в связи с несоблюдением клубом финансовых критериев лицензирования», – говорится в сообщении РФС.

Таким образом, «Химки» не сыграют в следующем сезоне Мир РПЛ.