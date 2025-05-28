РФС отказал «Химкам» в лицензии для РПЛ. Клуб не сыграет в следующем сезоне Премьер-лиги
Решение об отказе в выдаче лицензии «Химкам» оставлено в силе.
«Сегодня состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов в РФ.
На заседании принято решение отклонить апелляционную жалобу футбольного клуба «Химки» и оставить в силе решение комиссии РФС по лицензированию отказать «Химкам» в выдаче лицензии для возможного участия в Премьер-лиге (РПЛ) в спортивном сезоне 2025/2026 гг.
Решение принято в связи с несоблюдением клубом финансовых критериев лицензирования», – говорится в сообщении РФС.
Таким образом, «Химки» не сыграют в следующем сезоне Мир РПЛ.
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Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал РФС
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