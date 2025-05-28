Геннадий Орлов: «100-й год «Зенита» только начался. Юбилейным сезоном можно считать следующий за датой. В нем у клуба будет возможность доказать, что он сильнейший»

Геннадий Орлов высказался о проигранном чемпионстве «Зенита» в год столетия.

«Все в Петербурге понимают, что 100-летие не связано с одним чемпионатом. До этого было шесть побед подряд. Но сам факт, что на матч легенд «Зенита » пришло 50 тысяч людей, говорит о многом. А 100-й год команды, в сущности, только начался.

Как миллениум наступил в 2001 году, так и здесь юбилейным сезоном можно считать следующий за датой. И в нем у «Зенита» будет возможность доказать, что он сильнейший. Это позиция клуба: ребята, 100-й только начинается и давайте его достойно проведем», – сказал футбольный комментатор.

Степашин о 100-летии «Зенита»: «Я как-то документов не нашел, хоть и ленинградец. Общество «Динамо» образовалось в 1923-м – об этом есть документы»