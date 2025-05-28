«Милан» переключился на Аллегри из-за договоренности Итальяно и «Болоньи» о продлении контракта. Массимилиано ждет «Наполи»

«Милан» может вновь назначить Массимилиано Аллегри.

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, Винченцо Итальяно , который считался приоритетной целью «россонери» на позицию главного тренера, договорился о продлении контракта с «Болоньей».

В связи с этим «Милан» теперь сосредоточит усилия на кандидатуре своего бывшего тренера Массимилиано Аллегри .

По словам источника, сам Аллегри следит за тем, как разрешится ситуация с «Наполи » и Антонио Конте . В пятницу главный тренер неаполитанцев и президент клуба Аурелио Де Лаурентис проведут встречу, на которой обсудят дальнейшее сотрудничество. Аллегри готов ждать исхода переговоров.

Со своей стороны, «Милан » готов удовлетворить все требования Аллегри заранее, чтобы не упустить второй вариант после Итальяно.