«Милан» переключился на Аллегри из-за договоренности Итальяно и «Болоньи» о продлении контракта. Массимилиано ждет «Наполи»
«Милан» может вновь назначить Массимилиано Аллегри.
Как сообщает Джанлука Ди Марцио, Винченцо Итальяно, который считался приоритетной целью «россонери» на позицию главного тренера, договорился о продлении контракта с «Болоньей».
В связи с этим «Милан» теперь сосредоточит усилия на кандидатуре своего бывшего тренера Массимилиано Аллегри.
По словам источника, сам Аллегри следит за тем, как разрешится ситуация с «Наполи» и Антонио Конте. В пятницу главный тренер неаполитанцев и президент клуба Аурелио Де Лаурентис проведут встречу, на которой обсудят дальнейшее сотрудничество. Аллегри готов ждать исхода переговоров.
Со своей стороны, «Милан» готов удовлетворить все требования Аллегри заранее, чтобы не упустить второй вариант после Итальяно.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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