Олимпийские чемпионки Мельникова и Ступак победили на праймериз «Единой России» в своих регионах
Мельникова и Ступак победили на праймериз «Единой России» в своих регионах.
Предварительное голосование для последующего выдвижения на выборы депутатов партии прошло с 19 по 25 мая.
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выдвигалась как беспартийный кандидат и баллотировалась на пост депутата Воронежской городской думы от 23-го избирательного округа. Она набрала 1188 голосов.
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак выдвигалась как беспартийный кандидат и баллотировалась на пост депутата государственного совета Республики Коми VIII созыва от Ираельской территориальной группы № 5. За нее было отдано 1782 голоса.
Единый день голосования в РФ пройдет 14 сентября 2025 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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