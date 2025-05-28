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Олимпийские чемпионки Мельникова и Ступак победили на праймериз «Единой России» в своих регионах

Мельникова и Ступак победили на праймериз «Единой России» в своих регионах.

Предварительное голосование для последующего выдвижения на выборы депутатов партии прошло с 19 по 25 мая.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова выдвигалась как беспартийный кандидат и баллотировалась на пост депутата Воронежской городской думы от 23-го избирательного округа. Она набрала 1188 голосов.

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак выдвигалась как беспартийный кандидат и баллотировалась на пост депутата государственного совета Республики Коми VIII созыва от Ираельской территориальной группы № 5. За нее было отдано 1782 голоса.

Единый день голосования в РФ пройдет 14 сентября 2025 года. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
Р-Спорт
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