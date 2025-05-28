«Химки» заменят в РПЛ другим клубом по решению исполкома, следует из регламента РФС. У клубов Премьер-лиги преимущество перед командами Первой лиги
Вместо «Химок» в следующем сезоне Мир РПЛ сыграет другой клуб.
Ранее РФС оставил в силе решение об отказе в выдаче лицензии подмосковному клубу в связи с несоблюдением финансовых критериев лицензирования. Таким образом, «Химки» не смогут сыграть в РПЛ в сезоне-2025/26.
Как следует из регламента Российского футбольного союза, «Химки» будут заменены в РПЛ другим клубом по решению исполкома с учетом мнения РПЛ и ФНЛ. При этом клубы, выступавшие в РПЛ в прошедшем сезоне, имеют преимущество перед командами из Мелбет Первой лиги.
Как сообщает «Матч ТВ», дата исполкома РФС пока не определена.
По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков в 30 турах. В зоне стыковых матчей оказались «Пари НН» и «Ахмат», в зоне прямого вылета – «Оренбург» и «Факел».
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
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