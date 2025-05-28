«Химки» заменят в РПЛ другим клубом по решению исполкома, следует из регламента РФС. У клубов Премьер-лиги преимущество перед командами Первой лиги

Вместо «Химок» в следующем сезоне Мир РПЛ сыграет другой клуб.

Ранее РФС оставил в силе решение об отказе в выдаче лицензии подмосковному клубу в связи с несоблюдением финансовых критериев лицензирования. Таким образом, «Химки» не смогут сыграть в РПЛ в сезоне-2025/26.

Как следует из регламента Российского футбольного союза, «Химки » будут заменены в РПЛ другим клубом по решению исполкома с учетом мнения РПЛ и ФНЛ . При этом клубы, выступавшие в РПЛ в прошедшем сезоне, имеют преимущество перед командами из Мелбет Первой лиги.

Как сообщает «Матч ТВ », дата исполкома РФС пока не определена.

По итогам сезона-2024/25 «Химки» заняли 12-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков в 30 турах. В зоне стыковых матчей оказались «Пари НН » и «Ахмат », в зоне прямого вылета – «Оренбург » и «Факел ».