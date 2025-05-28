Единая лига ВТБ. За 3-е место. УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» во 2-м матче серии (2-0)
Сегодня, 28 мая, прошел 2-й матч серии за 3-е место Единой лиги ВТБ.
УНИКС увеличил преимущество над «Локо» во 2-й домашней встрече (88:86, 2-0).
Единая лига ВТБ
Плей-офф
За 3-е место (до 3 побед)
Второй матч
УНИКС ведет в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1152 голоса
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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