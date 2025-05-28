Матч окончен
Гол Александрова на 88-й принес «Пари НН» победу над «Сочи» в 1-м стыковом матче – 2:1! Писарского удалили в 1-м тайме
«Сочи» проиграл «Пари НН» (1:2) в 1-м стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ.
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Роман Пасевич открыл счет на 14-й минуте. Владимир Писарский был удален на 38-й минуте после ВАР.
Александр Трошечкин забил на 4-й добавленной к первому тайму минуте. Виктор Александров на 88-й вывел «Пари НН» вперед.
Переходные матчи Д1-Д2. Финал
28 мая 16:30, Олимпийский стадион Фишт
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?72138 голосов
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости