Гол Александрова на 88-й принес «Пари НН» победу над «Сочи» в 1-м стыковом матче – 2:1! Писарского удалили в 1-м тайме

«Сочи» проиграл «Пари НН» (1:2) в 1-м стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Роман Пасевич открыл счет на 14-й минуте. Владимир Писарский был удален на 38-й минуте после ВАР.

Александр Трошечкин забил на 4-й добавленной к первому тайму минуте. Виктор Александров на 88-й вывел «Пари НН» вперед.

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