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  • Гол Александрова на 88-й принес «Пари НН» победу над «Сочи» в 1-м стыковом матче – 2:1! Писарского удалили в 1-м тайме
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Гол Александрова на 88-й принес «Пари НН» победу над «Сочи» в 1-м стыковом матче – 2:1! Писарского удалили в 1-м тайме

«Сочи» проиграл «Пари НН» (1:2) в 1-м стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Роман Пасевич открыл счет на 14-й минуте. Владимир Писарский был удален на 38-й минуте после ВАР. 

Александр Трошечкин забил на 4-й добавленной к первому тайму минуте. Виктор Александров на 88-й вывел «Пари НН» вперед.

Переходные матчи Д1-Д2. Финал
28 мая 16:30, Олимпийский стадион Фишт
Сочи
Завершен
1 - 2
Пари НН
Матч окончен
90’
Александров
Кожемякин   Мартовой
89’
Сааведра   Терехов
89’
88’
  Александров
84’
Боселли   Кастильо
Аберден   Суслов
78’
Заика   Маслов
73’
72’
Грулев   Весино
Аберден
57’
52’
Гоцук   Крашевский
Пасевич   Кайнов
46’
46’
Каккоев   Карапузов
46’
Эктов   Царукян
2тайм
Перерыв
45’
+4’
  Трошечкин
42’
Эктов
Сааведра
42’
Морено
39’
Писарский
38’
  Пасевич
14’
Сочи
Дегтев, Макарчук, Литвинов, Аберден, Заика, Кожемякин, Сааведра, Магаль, Пасевич, Крамарич, Писарский, Заболотный, Рудаков, Стойисавлевич, Шагиахметов, Суслов, Маслов, Терехов, Кайнов, Мартовой, Бурмистров, Никитин, Балкизов
Запасные: Заболотный, Стойисавлевич, Терехов, Мартовой, Маслов, Никитин, Рудаков, Шагиахметов, Суслов, Балкизов, Кайнов, Бурмистров
1тайм
Пари НН:
Медведев, Карич, Эктов, Александров, Гоцук, Магкеев, Трошечкин, Каккоев, Калинский, Боселли, Грулев, Кошкин, Лукьянов, Кастильо, Чистяков, Крашевский, Шнапцев, Карапузов, Майга, Царукян, Ермаков, Весино
Запасные: Заболотный, Стойисавлевич, Терехов, Мартовой, Маслов, Никитин, Рудаков, Шагиахметов, Суслов, Балкизов, Кайнов, Бурмистров
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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logoПереходные матчи РПЛ - Первая лига
logoРоман Пасевич
logoВладимир Писарский (Сычевой)
logoАлександр Трошечкин
logoВиктор Александров
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