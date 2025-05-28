«Химки» объявили, что не сыграют в РПЛ: «Сожалеем, что нефутбольные критерии возобладали над правом остаться в элите, завоеванным нами в честной борьбе»
«Химки» прокомментировали отказ в лицензии на участие в РПЛ.
«Апелляционный комитет РФС не удовлетворил апелляцию футбольного клуба «Химки» на решение Комиссии РФС по лицензированию, отказавшей нам в выдаче лицензии на сезон-2025/26.
К сожалению, ФК «Химки» не сможет принять участие в соревнованиях под эгидой Мир РПЛ в предстоящем чемпионате. Сожалеем, что нефутбольные критерии возобладали над правом остаться в элите российского футбола, завоеванным нами по спортивному принципу в честной борьбе.
Все сотрудники «Химок» сделали максимум возможного, чтобы любимый Клуб продолжал жить, радовать болельщиков и показывать достойный футбол, но обстоятельства оказались сильнее. Дополнительные комментарии по ситуации опубликуем позже», – говорится в сообщении клуба.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Химки»
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