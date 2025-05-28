Циципас проиграл 167-й ракетке мира во втором круге «Ролан Гаррос» и впервые с 2018-го выпадет из топ-20

Стефанос Циципас выбыл во втором круге «Ролан Гаррос».

Он проиграл 167-й ракетке мира Маттео Джиганте – 4:6, 7:5, 2:6, 4:6.

Последний раз грек проигрывал во втором круге на «Ролан Гаррос» в 2018-м. В прошлом году он дошел здесь до четвертьфинала.

Циципас выпадет из топ-20 впервые с августа 2018-го.

Джиганте впервые прошел два круга на турнире «Большого шлема». За выход во вторую неделю он сыграет с Беном Шелтоном.