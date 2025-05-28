Галактионов останется в «Локомотиве», заявил гендиректор Леонченко: «В клубе должна быть стабильность. Никаких перестановок не планируется»

Михаил Галактионов останется главным тренером «Локомотива» в следующем сезоне.

Об этом сообщил генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко .

– В конце сезона было много новостей о смене главного тренера. Значит ли совместная пресс-конференция, что Галактионов остается?

– Да. Никаких перестановок не планируется. В клубе должна быть стабильность – и в руководстве, и в тренерском штабе. Мы работаем командой и двигаемся дальше, – сказал Леонченко.

В сезоне-2024/25 «Локомотив » занял 6-е место в таблице Мир РПЛ , набрав 53 очка в 30 турах.