Галактионов останется в «Локомотиве», заявил гендиректор Леонченко: «В клубе должна быть стабильность. Никаких перестановок не планируется»
Михаил Галактионов останется главным тренером «Локомотива» в следующем сезоне.
Об этом сообщил генеральный директор московского клуба Владимир Леонченко.
– В конце сезона было много новостей о смене главного тренера. Значит ли совместная пресс-конференция, что Галактионов остается?
– Да. Никаких перестановок не планируется. В клубе должна быть стабильность – и в руководстве, и в тренерском штабе. Мы работаем командой и двигаемся дальше, – сказал Леонченко.
В сезоне-2024/25 «Локомотив» занял 6-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 53 очка в 30 турах.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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