Хачанов 10-й раз выиграл пятисетовик и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

Во втором круге он за 4 часа обыграл Себастьяна Офнера 7:5, 3:6, 7:5, 4:6, 6:2. В пятом сете он уступал 0:2, а после этого повесил австрийцу скрытую баранку.

Россиянин 10-й раз в карьере выиграл пятисетовый матч. Теперь его баланс – 10:11.

Хачанов девятый раз выступает в основной сетке в Париже и седьмой раз вышел в третий раунд.

За выход в 1/8 финала «Ролан Гаррос» Хачанов поборется с Мартоном Фучовичем или Томми Полом .