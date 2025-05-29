Комличенко договорился с «Локомотивом». Клуб купит форварда «Ростова» за 3 млн евро (Sport Baza)

Николай Комличенко близок к переходу в «Локомотив».

Нападающий «Ростова » устно договорился с московским клубом о переходе, сообщает телеграм-канал Sport Baza. Стороны планируют заключить контракт на 4 года.

Трансфер 29-летнего футболиста обойдется железнодорожникам в 3 миллиона евро.

На подписание Комличенко также претендовали «Краснодар» и «Спартак », но игрок сделал выбор в пользу «Локомотива », так как этот клуб интересовался им уже третье трансферное окно подряд и проявил самую большую заинтересованность.

В минувшем сезоне Мир РПЛ форвард провел 26 матчей, отличившись 8 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь .