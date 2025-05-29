Комличенко договорился с «Локомотивом». Клуб купит форварда «Ростова» за 3 млн евро (Sport Baza)
Николай Комличенко близок к переходу в «Локомотив».
Нападающий «Ростова» устно договорился с московским клубом о переходе, сообщает телеграм-канал Sport Baza. Стороны планируют заключить контракт на 4 года.
Трансфер 29-летнего футболиста обойдется железнодорожникам в 3 миллиона евро.
На подписание Комличенко также претендовали «Краснодар» и «Спартак», но игрок сделал выбор в пользу «Локомотива», так как этот клуб интересовался им уже третье трансферное окно подряд и проявил самую большую заинтересованность.
В минувшем сезоне Мир РПЛ форвард провел 26 матчей, отличившись 8 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь.
Кто выиграет Лигу чемпионов?8026 голосов
ПСЖ
Интер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Sport Baza
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости