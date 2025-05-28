«Краснодар» объявил о переходе Жубала свободным агентом. Контракт с 31-летним экс-защитником «Осера» – на 2 года
«Краснодар» подписал Жубала.
31-летний центральный защитник присоединился к чемпионам России в статусе свободного агента. Бразилец подписал двухлетнее соглашение, которое вступит в силу 1 июня.
Предыдущим клубом Жубала был французский «Осер», где за 5 лет он сыграл 180 матчей и забил 20 голов.
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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал «Краснодара»
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