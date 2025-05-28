«Краснодар» объявил о переходе Жубала свободным агентом. Контракт с 31-летним экс-защитником «Осера» – на 2 года

«Краснодар» подписал Жубала.

31-летний центральный защитник присоединился к чемпионам России в статусе свободного агента. Бразилец подписал двухлетнее соглашение, которое вступит в силу 1 июня.

Предыдущим клубом Жубала был французский «Осер», где за 5 лет он сыграл 180 матчей и забил 20 голов.