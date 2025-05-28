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Степанова о допуске к ОИ: «Российские лыжники сейчас в положении девушки за стойкой бара в захолустном городке: вроде и подготовилась, и ждешь предложений, а их все нет»

Степанова считает, что в России нужно проводить альтернативные Олимпиаде турниры.

Сборная России по лыжным гонкам не выступает на международных соревнованиях с 2022 года. 

«Российские лыжники сейчас в положении девушки за стойкой бара в захолустном городке: вроде и подготовилась, и ждешь предложений, а их все нет. И непонятно, будут ли и что конкретно предложат.

Мне категорически не нравится быть такой «девушкой», которую кто-то куда-то приглашает! Поэтому мое предложение, призыв просты: нам надо именно сейчас задуматься над альтернативой Олимпиаде. Настоящей альтернативой.

Опыт есть: каждый раз, когда российских атлетов не допускали в последнее десятилетие, наши спортивные власти придумывали «утешительные соревнования».

В 2024-м это называлось Всероссийской спартакиадой. В 2023-м вместо чемпионата мира — «Чемпионские высоты»… В 2018-м даже главный знаток нашего спорта Всеволод Соловьев не смог вспомнить, как назывались старты, но все, не допущенные до Олимпиады, там бежали. 

Мне удалось поучаствовать и даже пару гонок на «альтернативных олимпиадах/чемпионатах мира» выиграть. Утверждаю: бежали как могли, от призовых не отказывались. Проблема в том, что никто так и не понял, что это за соревнования и будут ли они проводиться в дальнейшем.

Иначе говоря, с идентичностью и позиционированием бренда у них полный провал по сравнению с Олимпиадой, где все — сплошной грамотный брендинг. Попробуй кому скажи: «Я победительница «Чемпионских высот». Каких-таких, на фиг, высот?

Надо уже сейчас придумать, продумать и начать раскручивать новые соревнования. Которые заменят большинству из нас Олимпийские игры. Возможно, всем», – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете Вероника Степанова. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
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