«Я сталкиваюсь с сексизмом – мужчины постоянно присылают мне дикпики. Не отвечайте на эти сообщения, блокируйте их и жалуйтесь на отправителя». Футболистка «Баварии» Гвинн о харассменте
Джулия Гвинн постоянно получает фото мужских половых органов в личных сообщениях.
Об этом капитан женской сборной Германии и полузащитница «Баварии» рассказала в автобиографии.
«Я тоже сталкиваюсь с сексизмом. Мужчины постоянно присылают мне обнаженные фотографии. Так называемые дикпики, на которых видны их гениталии. Каждые несколько дней в мои сообщения в инстаграме приходит что-то вроде этого. Эти фотографии всегда приходят с анонимных аккаунтов.
Я удаляю фотографии и сообщения и жалуюсь на аккаунты. Это просто безвкусное оскорбление. Я постепенно выработала своего рода радар для таких сообщений и даже не открываю те, которые, как я подозреваю, содержат что-то подобное.
Никогда не отвечайте на такие сообщения, всегда блокируйте их и жалуйтесь на отправителя», – написала Гвинн.
Фото: instagram.com
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Die Welt
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