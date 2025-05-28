«Я сталкиваюсь с сексизмом – мужчины постоянно присылают мне дикпики. Не отвечайте на эти сообщения, блокируйте их и жалуйтесь на отправителя». Футболистка «Баварии» Гвинн о харассменте

Джулия Гвинн постоянно получает фото мужских половых органов в личных сообщениях.

Об этом капитан женской сборной Германии и полузащитница «Баварии» рассказала в автобиографии.

«Я тоже сталкиваюсь с сексизмом. Мужчины постоянно присылают мне обнаженные фотографии. Так называемые дикпики, на которых видны их гениталии. Каждые несколько дней в мои сообщения в инстаграме приходит что-то вроде этого. Эти фотографии всегда приходят с анонимных аккаунтов.

Я удаляю фотографии и сообщения и жалуюсь на аккаунты. Это просто безвкусное оскорбление. Я постепенно выработала своего рода радар для таких сообщений и даже не открываю те, которые, как я подозреваю, содержат что-то подобное.

Никогда не отвечайте на такие сообщения, всегда блокируйте их и жалуйтесь на отправителя», – написала Гвинн .

Фото: instagram.com