«Урал» вырвал победу у «Ахмата» в 1-м стыковом матче – 2:1! Секулич сделал дубль, Мелкадзе забил со штрафного, гол Железнова отменили

«Урал» одолел «Ахмат» (2:1) в 1-м стыковом матче за право выступать в Мир РПЛ.

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Юрий Железнов открыл счет на 12-й минуте, но гол отменили после ВАР из-за фола Андрея Егорычева в атаке. Георгий Мелкадзе забил прямым ударом со штрафного на 21-й минуте.

На 22-й минуте арбитр Кирилл Левников удалил Фаниля Сунгатулина за фол на Владиславе Камилове, но заменил красную карточку на желтую после видеоповтора.

На 31-й минуте Левников не дал пенальти в ворота «Ахмата» после попадания мяча в руку Арсену Адамову в штрафной.

Мартин Секулич реализовал пенальти на 50-й. На 59-й он стал автором дубля, принеся своей команде победу.

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