«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли в 3-м сезоне подряд. В прошлый раз это делала «Тампа» с 2020 по 2022 годы

«Флорида» сыграет в финале Кубка Стэнли в третьем сезоне подряд.

Команда тренера Пола Мориса обыграла «Каролину» (5:3) на выезде в пятом матче серии финала Восточной конференции.

Таким образом, «Пантерс» одержали победу в серии со счетом 4-1 и вышли в финал Кубка Стэнли.

В первом раунде текущего турнира «Флорида» обыграла «Тампу» (4-1 в серии), во втором – «Торонто» (4-3 в серии).

«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли в третьем сезоне подряд. В прошлом сезоне клуб выиграл Кубок Стэнли, обыграв «Эдмонтон» (4-3 в серии), а в позапрошлом – уступил «Вегасу» (1-4 в серии). В прошлый раз такого достижения добилась «Тампы», выходившая в финалы с 2020 по 2022 годы.

Сейчас «Пантерс» в финале встретятся с победителем пары «Даллас» – «Эдмонтон» (1-3 в серии).