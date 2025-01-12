«Милан» подпишет с Уокером контракт на 2,5 года. Ибрагимович сыграл ключевую роль в переговорах с защитником «Сити» (The Telegraph)
«Милан» работает над трансфером Кайла Уокера.
По информации The Telegraph, защитник «Манчестер Сити», решивший сменить клуб, близок к подписанию контракта с «Миланом» на 2,5 года – до лета 2027-го.
Отмечается, что ключевую роль в переговорах с Уокером играет Златан Ибрагимович, занимающий пост советника руководства «Милана». «Россонери» рассчитывают оформить трансфер защитника в начале следующей недели.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
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