«Милан» подпишет с Уокером контракт на 2,5 года. Ибрагимович сыграл ключевую роль в переговорах с защитником «Сити» (The Telegraph)

«Милан» работает над трансфером Кайла Уокера.

По информации The Telegraph, защитник «Манчестер Сити », решивший сменить клуб, близок к подписанию контракта с «Миланом » на 2,5 года – до лета 2027-го.

Отмечается, что ключевую роль в переговорах с Уокером играет Златан Ибрагимович , занимающий пост советника руководства «Милана». «Россонери» рассчитывают оформить трансфер защитника в начале следующей недели.