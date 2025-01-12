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«Саудовцы нас трогали, фотографировали – это постыдно, я бросила телефон в одного из них. Их были тысячи, и никого для защиты нас». Жена игрока «Мальорки» о матче с «Реалом»

Жена игрока «Мальорки» рассказала о приставаниях саудовцев.

«Мальорка» проиграла «Реалу» (0:3) в полуфинале Суперкубка Испании в Джидде. После матча стало известно, что саудовские болельщики вели себя непристойно – «трогали за задницы» близких игроков и «шлепали и щупали».

«Мне кажется, это довольно гадко – сомневаться в том, что нам пришлось столкнуться с тяжелой ситуацией, которая настолько повергла нас в шок, что мы не могли понять, где находимся.

Нам незачем врать, мы бывали и в других местах, и нигде не случалось такого», – рассказала Кончи Серра, жена полузащитника «Мальорки» Антонио Санчеса.

По словам девушки, все началось еще до стартового свистка. На трибунах были местные, которые начали делать фото и видео. Родные и близкие игроков клуба Ла Лиги хотели не придавать этому значения, но «ситуация вышла из-под контроля».

«Я пришла пораньше вместе с родственником, и как только мы оказались на трибунах, нас окружили, не пропускали. Нас трогали, фотографировали, хотя мы просили этого не делать.

Мне кажется невероятным то, что нас было меньше 500 человек, а их тысячи, и не было ни одного человека, кто мог бы защитить нас», – сказала Серра.

По словам Кончи, среди саудовцев, которые вели себя неприлично, были как молодые, так и пожилые люди.

«Мне пришлось бросить свой телефон в одного из них, потому что мне показалось постыдным, что мы дошли до такой точки. [Я даже успела подумать, что] кто-то может не попасть в автобус [, чтобы уехать обратно в отель].

Я не знаю, как нужно решать такие вопросы. Может, нужно, чтобы другая команда приехала туда и столкнулась с подобным», – отметила девушка.

Кончи предположила, что это произошло потому, что на стадионе было больше людей из-за игры «Реала», поскольку на матче «Барсы» и «Атлетика» «было не так много людей».

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: COPE
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