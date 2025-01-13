Флик выиграл 1-й трофей с «Барсой» – Суперкубок Испании
Ханс-Дитер Флик выиграл первый трофей с «Барселоной».
Каталонцы завоевали Суперкубок Испании, обыграв в финале «Реал» (5:2).
Всего в качестве главного тренера Флик выиграл 8 трофеев, 7 из которых – с «Баварией», в том числе Лигу чемпионов и 2 титула Бундеслиги. При этом в сезоне-2019/20 мюнхенцы под руководством немецкого специалиста выиграли 6 из 6 возможных титулов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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