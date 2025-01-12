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  • Мостовой о лучших российских игроках в Европе: «Мостовой, Канчельскис, Колыванов, Шалимов и Карпин. Пока нынешнее поколение нельзя сравнить с нашим»
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Мостовой о лучших российских игроках в Европе: «Мостовой, Канчельскис, Колыванов, Шалимов и Карпин. Пока нынешнее поколение нельзя сравнить с нашим»

Мостовой включил себя и Карпина в топ лучших российских футболистов в Европе.

«Непросто называть лучших российских футболистов за рубежом в истории. Это не мы должны говорить, это нас должны оценить статистикой: забитые голы и так далее, если ты не защитник.

Это непросто, но если говорить про вклад, то кто-то играл в Европе 2-3 года, а кто-то больше 10. Лучшими назову Мостового, Канчельскиса, Колыванова, Шалимова и Карпина.

Пока нынешнее поколение нельзя сравнить с нашим. Я стою на стороне Головина, потому что он молодец, что уехал в свое время. Он уже седьмой год во Франции.

А вот года через два-три уже это поколение можно будет сравнивать с нашим. Но не стоит забывать, что мы еще в СССР играли. А у нас уже многие забыли про это. Когда меня кто-то хочет задеть, я говорю, что два раза становился чемпионом СССР, а вы тогда еще не родились», – сказал бывший полузащитник «Сельты» и «Бенфики» Мостовой.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sport24
logoВалерий Карпин
logoАлександр Мостовой
logoИгорь Колыванов
logoСпартак
logoИгорь Шалимов
logoпремьер-лига Россия
logoАндрей Канчельскис
logoлига 1 Франция
logoАлександр Головин
logoСельта
logoМонако
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