«Атлетико» одержал 14-ю победу подряд, побив свой рекорд 13-летней давности. Он был установлен при Симеоне
«Атлетико» провел рекордную победную серию во всех турнирах.
Команда Диего Симеоне обыграла «Осасуну» в матче 19-го тура Ла Лиги.
Сегодняшняя победа стала для «Атлетико» 14-й кряду во всех турнирах – мадридцы установили новый клубный рекорд. Разница забитых и пропущенных голов команды на этом отрезке – 35:8.
Предыдущий рекорд «Атлетико» также был установлен под руководством Симеоне – с августа по октябрь 2012 года мадридцы одержали 13 побед подряд с общим счетом 34:10.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем