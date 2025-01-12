«Атлетико» одержал 14-ю победу подряд, побив свой рекорд 13-летней давности. Он был установлен при Симеоне

«Атлетико» провел рекордную победную серию во всех турнирах.

Команда Диего Симеоне обыграла «Осасуну» в матче 19-го тура Ла Лиги .

Сегодняшняя победа стала для «Атлетико » 14-й кряду во всех турнирах – мадридцы установили новый клубный рекорд. Разница забитых и пропущенных голов команды на этом отрезке – 35:8.

Предыдущий рекорд «Атлетико» также был установлен под руководством Симеоне – с августа по октябрь 2012 года мадридцы одержали 13 побед подряд с общим счетом 34:10.