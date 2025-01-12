Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США после спора с бортпроводницей

Хабиба Нурмагомедова сняли с самолета в США.

Бортпроводница спросила Нурмагомедова, который сидел возле аварийного выхода, сможет ли он помочь пассажирам в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Хабиб не понял вопрос.

«Мы не можем позволить вам сидеть в возле аварийного выхода», – сказала стюардесса.

«Это несправедливо. На регистрации меня спросили, знаю ли я английский. Я ответил: «Да». Тогда почему, ребята, вы это делаете?» – ответил Нурмагомедов.

«Я не собираюсь повторять снова. Просто позвоню супервайзеру. Вы можете занять другое место, либо мы можем попросить вас выйти из самолета», – добавила девушка.

После вызова супервайзера Хабиб покинул самолет.

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