«Милуоки» проиграл «Нью-Йорку» с разницей «-34». У «Бакс» результат 0-8 против команд из Топ-3 Востока
«Милуоки» снова проиграл одному из лидеров Восточной конференции.
Команда Дока Риверса в воскресенье крупно уступила «Нью-Йорку» в гостях – 106:140.
У «Бакс» в нынешнем сезоне результат 0-8 против команд из Топ-3 Востока.
«Милуоки» стартовал в сезоне с результатом 2-7, но затем одержал серию побед и на данный момент идет 6-м в конференции с результатом 20-17.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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