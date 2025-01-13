«Милуоки» проиграл «Нью-Йорку» с разницей «-34». У «Бакс» результат 0-8 против команд из Топ-3 Востока

«Милуоки» снова проиграл одному из лидеров Восточной конференции.

Команда Дока Риверса в воскресенье крупно уступила «Нью-Йорку » в гостях – 106:140.

У «Бакс» в нынешнем сезоне результат 0-8 против команд из Топ-3 Востока.

«Милуоки » стартовал в сезоне с результатом 2-7, но затем одержал серию побед и на данный момент идет 6-м в конференции с результатом 20-17.