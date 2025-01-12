Илич готов перейти в «Спартак». «Торино» не против продажи хавбека (Metaratings)

Иван Илич готов перейти в «Спартак».

По информации Metaratings, в осуществлении трансфера полузащитника «Торино» может помочь агент Братислав Ристич, представляющий интересы Деяна Станковича . С Иличем также общался помощник главного тренера «Спартака » Ненад Сакич, работавший с футболистом в молодежной сборной Сербии.

Сообщается, что «Торино » не против продажи Илича. Ранее стало известно, что итальянский клуб может запросить до 25 млн евро .