Илич готов перейти в «Спартак». «Торино» не против продажи хавбека (Metaratings)
Иван Илич готов перейти в «Спартак».
По информации Metaratings, в осуществлении трансфера полузащитника «Торино» может помочь агент Братислав Ристич, представляющий интересы Деяна Станковича. С Иличем также общался помощник главного тренера «Спартака» Ненад Сакич, работавший с футболистом в молодежной сборной Сербии.
Сообщается, что «Торино» не против продажи Илича. Ранее стало известно, что итальянский клуб может запросить до 25 млн евро.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
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