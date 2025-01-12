Андрей Рублев: «После «Уимблдона» я не видел причин жить. Зачем? Это прозвучит драматично, но мысли в голове меня просто убивали»
В интервью The Guardian россиянин оценил свое психологическое состояние перед Australian Open.
«Чувствую себя намного лучше. Не так, как хотелось быть, но у меня наконец-то есть фундамент. Есть что-то, на что я могу опереться – потому что полгода назад в плане самоощущения я переживал худший период в жизни.
Низшая точка была после «Уимблдона» (где Рублев проиграл в первом круге Франсиско Комесанье, не имевшему побед в ATP-туре – Спортс’‘). Это был самый тяжелый момент. Дело было даже не в теннисе, а во мне. После этого я не видел причин жить. Зачем? Это прозвучит драматично, но мысли в голове меня просто убивали, создавали много тревоги, и я не справлялся. У меня развилось биполярное расстройство. Не знаю, можно ли так говорить. Но я сам все это запустил.
Сейчас мне лучше. Я понимаю, что со мной происходило.
После «Уимблдона» я кое-что поменял. Я принимал антидепрессанты, и они совсем не помогали. В итоге я сказал: «Я больше не хочу их принимать». Я отказался от таблеток, и Марат Сафин очень помог мне разговорами. Он заставил меня многое понять.
После этого я начал работать с психологом. Я очень много о себе узнал. Сейчас, даже когда я в плохом настроении, когда чувствую себя несчастным, у меня нет безумной тревоги, нет непонимания, как мне жить.
Можно иметь в этой жизни все: здоровую семью, все материальные блага, здоровые отношения. Но если с тобой что-то происходит, ты никогда не будешь счастлив. Если это принять, то станет лучше».
При этом Рублев подчеркнул, что решение отказаться от антидепрессантов подойдет не всем и каждый индивидуальный случай нужно рассматривать отдельно.
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