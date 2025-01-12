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  • Байындыр сделал два сэйва при пенальти в матче с «Арсеналом». Голкипер «МЮ» отразил удары Эдегора во 2-м тайме и Хавертца в серии 11-метровых
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Байындыр сделал два сэйва при пенальти в матче с «Арсеналом». Голкипер «МЮ» отразил удары Эдегора во 2-м тайме и Хавертца в серии 11-метровых

Алтай Байындыр отбил два пенальти в матче с «Арсеналом».

В 3-м раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «канониров» в послематчевой серии (5:3, основное время – 1:1).

Во 2-м тайме встречи Байындыр парировал удар Мартина Эдегора с пенальти, назначенного после фола Харри Магуайра на Кае Хавертце. Впоследствии голкипер «МЮ» отбил удар Хавертца в серии 11-метровых.

Спортс’’ провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoАрсенал
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoКай Хавертц
logoАлтай Байындыр
logoМартин Эдегор
logoКубок Англии
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