Шченсны получил красную, сбив выбежавшего один на один Мбаппе, Винисиус – желтую за споры с судьей. Родриго забил «Барселоне» со штрафного сразу после выхода Пеньи
«Барселона» осталась в меньшинстве во 2-м тайме игры с «Реалом».
Команды встречаются в финале Суперкубка Испании.
На 54-й минуте голкипер Войчех Шченсны сбил нападающего Килиана Мбаппе, выскочившего один на один и пробросившего мяч мимо него. Главный судья Хесус Хиль Мансано после изучения повтора принял решение удалить польского голкипера. Также он показал желтую карточку вингеру «Реала» Винисиусу Жуниору за споры.
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик выпустил Иньяки Пенью, запасного голкипера, вместо хавбека Гави, а Дани Ольмо – вместо Ламина Ямаля. Родриго сразу забил «блаугране» со штрафного – 2:5.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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