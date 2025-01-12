Жена Ари: «Дочка пришла из «Дикси» расстроенная – люди злые, продавец на кассе ругается на всех, люди в очереди толкаются. В Бразилии в супермаркетах встретят с улыбкой и помогут с пакетами»

Жена Ари раскритиковала российские супермаркеты.

Бывший форвард «Спартака », «Краснодара », «Локомотива » и сборной России бразилец Ари сейчас занимает пост спортивного директора «Торпедо ».

«Начинаем сталкиваться с первыми сложностями в России.

Моя старшая дочка очень воспитанная и умная девочка, сходила в магазин «Дикси» возле дома, купить шоколад для нашего водителя в дорогу. Пришла расстроенная, говорит, что больше не пойдет в этот магазин. Люди злые, продавец на кассе ругается на всех, люди в очереди толкаются…

Я очень люблю нашу страну, но это факт… Становится очень неприятно за такое поведение.

Для сравнения в Бразилии в супермаркетах, причем любого уровня, люди встретят с улыбкой, спросят как дела и помогут с пакетами… Конечно, везде есть свои плюсы и минусы, но кассирши в таких магазинах – это что-то», – написала россиянка Наталья Грызлова.

Наталья Грызлова Да Силва Феррейра – жена Ари. Благодаря этой девушке бразилец влюбился в Россию!