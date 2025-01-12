«Испанский футбол испорчен преступными действиями «Барсы» – Негрейра, преференции CSD. Самая популярная команда – «Реал». Телеведущий Матаморос о регистрации Ольмо и Виктора
Испанский телеведущий Кико Матаморос обвинил «Барселону» в преступных действиях.
Ранее Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона. Сообщалось, что Ла Лига намерена подать апелляцию на это решение.
«Самая популярная команда в Испании и за ее пределами – это «[Реал] Мадрид», у которого больше всего поклонников по всему миру, включая Испанию.
По сути, футбол в Испании испорчен преступными действиями «Барсы» (Негрейра) и преференциями CSD», – написал Матаморос в твиттере.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Кико Матамороса
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