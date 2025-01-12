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«Испанский футбол испорчен преступными действиями «Барсы» – Негрейра, преференции CSD. Самая популярная команда – «Реал». Телеведущий Матаморос о регистрации Ольмо и Виктора

Испанский телеведущий Кико Матаморос обвинил «Барселону» в преступных действиях.

Ранее Высший совет по спорту разрешил «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона. Сообщалось, что Ла Лига намерена подать апелляцию на это решение.

«Самая популярная команда в Испании и за ее пределами – это «[Реал] Мадрид», у которого больше всего поклонников по всему миру, включая Испанию.

По сути, футбол в Испании испорчен преступными действиями «Барсы» (Негрейра) и преференциями CSD», – написал Матаморос в твиттере.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Кико Матамороса
logoБарселона
соцсети
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
Хосе Мария Энрикес Негрейра
logoДани Ольмо
logoПау Виктор
телевидение
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