Кубок России. Суперспринт. Серохвостов, Смольский, Бабиков, Лазовский, Поварницын и Цветков выступят в квалификации

Серохвостов, Смольский, Бабиков, Лазовский пробегут спринт на этапе Кубка России.

Гонка пройдет 12 января.

Кубок России по биатлону-2024/25

4-й этап

Рязань

Суперспринт, мужчины

Начало квалификации – 11:00 по московскому времени (финал – 14:00), прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Виктор Плицев

2. Дмитрий Иванов

3. Александр Поварницын

4. Максим Воробей (Беларусь)

5. Максим Цветков

10. Алексей Вагин

12. Антон Бабиков

14. Антон Смольский (Беларусь)

15. Никита Поршнев

16. Рустам Каюмов

21. Олег Домичек

22. Даниил Серохвостов

23. Дмитрий Лазовский (Беларусь)

27. Денис Иродов

29. Иван Тулатин (Беларусь)

32. Михаил Бурундуков

35. Кирилл Стрельцов

Полный старт-лист – здесь .

Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Рязани