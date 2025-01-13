Кучеров набрал 2+1 в матче с «Питтсбургом», став 1-й звездой. У него 62 очка в 39 играх
Никита Кучеров признан первой звездой матча с «Питтсбургом» (5:2).
Форвард «Тампы» набрал 3 (2+1) очка в этой игре, забив победный гол и продлив результативную серию (3+5) до 5 матчей.
Всего в 39 играх текущего чемпионата НХЛ на его счету 62 (20+42) балла.
Сегодня за 19:10 у россиянина 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 3».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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