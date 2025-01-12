НБА. «Даллас» встретится с «Денвером», «Нью-Йорк» сыграет с «Милуоки» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут девять матчей.

В ранних играх «Нью-Йорк » встретится с «Милуоки », «Даллас » примет «Денвер », а «Чикаго » попробует прервать серию из 6 побед «Сакраменто». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.