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  • Бурбас об инъекции Мудрику стволовых клеток коровы: «Эта версия берется за основу при защите. В сборной был не один укол, а серия. Никто не сомневается, что вещество попало случайно»
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Бурбас об инъекции Мудрику стволовых клеток коровы: «Эта версия берется за основу при защите. В сборной был не один укол, а серия. Никто не сомневается, что вещество попало случайно»

Игорь Бурбас поделился подробностями о деле Михаила Мудрика.

Ранее журналист сообщил, что в расположении сборной Украины футболисту «Челси» в колено сделали инъекцию стволовых клеток коровы. Отмечается, что в организме коровы мог содержаться мельдоний. Инъекцию проводил физиотерапевт сборной Украины. Предполагалось, что это могло стать причиной положительного допинг-теста игрока.

«Эта версия берется сейчас за основу при защите линии, которая сейчас выстраивается окружением Михаила Мудрика. Если уточнять эту информацию и расшифровать, добавив другие факты этой ситуации, то оказывается, что там не один укол, а серия уколов была. Все были в сборной.

Есть такой препарат актовегин. Основой его является вещество, которое берется из теленка, молодой коровы. Общаюсь за эти две недели между нашими выпусками со специалистами и людьми из медицины, есть такое утверждение, что при откорме этих телят очень часто им дают мельдоний для более быстрого роста. Их пичкают, чтобы они не болели, быстрее развивались.

Поэтому эта версия является основополагающей при защите. Никто не подвергает сомнению, что в организм Михаила Мудрика это вещество попало случайно. Это не было сознательное действие», – сказал журналист Игорь Бурбас.

Опубликовано: Полина Антохина
logoМихаил Мудрик
logoСборная Украины по футболу
logoЧелси
logoдопинг
logoпремьер-лига Англия
Игорь Бурбас
животные и спорт
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