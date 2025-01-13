Хабиб об инциденте в самолете: «Дама, задававшая мне вопросы, была очень груба с самого начала. Не знаю, какая была причина – расовая, национальная или другая»

Хабиб Нурмагомедов сделал заявление после инцидента на авиарейсе в США.

«Прежде всего, я уточню, что это был рейс Frontier Airlines, а не Alaska Air.

Дама, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, несмотря на то, что я очень прилично говорю по-английски, могу все понять и согласился помочь – она по-прежнему настаивала на том, чтобы я ушел со своего места. Я не знаю, какая была тому причина – расовая, национальная или другая.

Но после двух минут разговора она позвонила в охрану, меня высадили из самолета, а через полтора часа я сел на борт другой авиакомпании и вылетел в пункт назначения.

Я сделал все возможное, чтобы сохранять спокойствие и быть уважительным, в чем вы могли убедиться на видео. Но сотрудники этой компании могли бы вести себя лучше в следующий раз и просто быть милыми с клиентами», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов .

Напомним, Хабиба сняли с авиарейса в США после спора с бортпроводницей.

Белал – об инциденте с Хабибом: «Он мог бы выбросить всех из самолета и лететь сам, если бы захотел»

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