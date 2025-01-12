«ПСЖ» – «Сент-Этьен». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«ПСЖ» примет «Сент-Этьен» в 17-м туре Лиги 1.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Оkkо.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1