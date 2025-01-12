Беллингем зарегистрирует свои инициалы как товарный знак. Логотип будут использовать на постельном белье, одежде для животных, пиве, протеиновых напитках и других товарах

Инициалы Джуда Беллингема будут зарегистрированы в качестве товарного знака.

Mirror сообщает, что компания Bello&Bello Ltd, совладельцем которой является Беллингем, намерена зарегистрировать товарный знак JB – заявка была подана в конце прошлого года.

Инициалы полузащитника «Реала» планируется использовать как товарный знак для ряда товаров, среди которых канцелярские принадлежности, зубные щетки, чайные принадлежности, одеяла, наволочки, носовые платки, елочные украшения и надувные игрушки. Заявка также распространяется на пиво, протеиновые напитки и смузи.

Изображение: mirror.co.uk