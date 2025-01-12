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«Венеция» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Интер» сыграет в гостях с «Венецией» в 20-м туре Серии А.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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онлайны
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logoсерия А Италия
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