Кубок России. Суперспринт. Наталия Шевченко, Халили, Смольская, Резцова, Казакевич и Плюснина выступят в квалификации
Шевченко, Халили, Смольская, Резцова пробегут суперспринт на этапе Кубка России.
Гонка пройдет 12 января в Рязани.
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4-й этап
Рязань
Суперспринт, женщины
Начало квалификации – 11:40 по московскому времени (финал – 14:30), прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Старт-лист на квалификацию
2. Кира Дюжева
4. Анастасия Халили
9. Динара Смольская (Беларусь)
11. Тамара Дербушева
12. Наталия Шевченко
13. Валерия Каюмова
14. Полина Плюснина
16. Ульяна Нигматуллина
17. Виктория Сливко
18. Ирина Казакевич
19. Анастасия Шевченко
20. Кристина Резцова
22. Екатерина Мошкова
23. Анна Сола (Беларусь)
31. Анна Грухвина
32. Светлана Миронова
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка России по биатлону в Рязани
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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