«Атлетико» выиграл первый круг Ла Лиги в 9-й раз и впервые с чемпионского сезона-2020/21. «Реал» отстал на 1 очко, «Барселона» – на 6

«Атлетико» стал победителем первого круга чемпионата Испании.

Команда тренера Диего Симеоне сегодня одолела «Осасуну» – 1:0. После 19 туров у нее 44 очка – больше всех в Ла Лиге .

На второй строчке идет «Реал » с 43 баллами. «Барселона » занимает третье место с 38 очками, у «Атлетика» их 36.

«Атлетико» в девятый раз в своей истории выиграл первый круг чемпионата Испании, также это случилось впервые с чемпионского сезона-2020/21. В том сезоне «Атлетико» на 8 очков опережал «Реал» по итогам первой половины турнира.