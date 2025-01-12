«Атлетико» выиграл первый круг Ла Лиги в 9-й раз и впервые с чемпионского сезона-2020/21. «Реал» отстал на 1 очко, «Барселона» – на 6
«Атлетико» стал победителем первого круга чемпионата Испании.
Команда тренера Диего Симеоне сегодня одолела «Осасуну» – 1:0. После 19 туров у нее 44 очка – больше всех в Ла Лиге.
На второй строчке идет «Реал» с 43 баллами. «Барселона» занимает третье место с 38 очками, у «Атлетика» их 36.
«Атлетико» в девятый раз в своей истории выиграл первый круг чемпионата Испании, также это случилось впервые с чемпионского сезона-2020/21. В том сезоне «Атлетико» на 8 очков опережал «Реал» по итогам первой половины турнира.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем