Australian Open. 1-й круг. Сафиуллин встретится с Коккинакисом, Котов – с Фарией, Джокович сыграет с Басаваредди, Синнер – с Харри, Алькарас – с Шевченко
Роман Сафиуллин сыграет с Танаси Коккинакисом в первом круге Australian Open.
Павел Котов поборется с Жайме Фарией.
Новак Джокович встретится с Нишешем Басаваредди, Янник Синнер – с Николасом Харри, Карлос Алькарас – с Александром Шевченко.
Сетка турнира здесь.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
12 – 26 января 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 96 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Опубликовано: Алёна Майорова
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