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Australian Open. 1-й круг. Сафиуллин встретится с Коккинакисом, Котов – с Фарией, Джокович сыграет с Басаваредди, Синнер – с Харри, Алькарас – с Шевченко

Роман Сафиуллин сыграет с Танаси Коккинакисом в первом круге Australian Open.

Павел Котов поборется с Жайме Фарией.

Новак Джокович встретится с Нишешем Басаваредди, Янник Синнер – с Николасом Харри, Карлос Алькарас – с Александром Шевченко.

Сетка турнира здесь.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

12 – 26 января 2025

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 96 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовано: Алёна Майорова
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