Тарасенко сделал 2 передачи в матче с «Сиэтлом», продлив безголевую серию до 18 игр. У него 4+12 в сезоне

Владимир Тарасенко сделал две голевые передачи в матче с «Сиэтлом» (6:2).

Форвард «Детройта » набрал 16-е (4+12) очко в текущем чемпионате НХЛ , продлив при этом безголевую серию до 18 игр. Всего в сезоне он провел 41 матч.

Сегодня за 13:28 (2:00 – в большинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».