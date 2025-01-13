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Тарасенко сделал 2 передачи в матче с «Сиэтлом», продлив безголевую серию до 18 игр. У него 4+12 в сезоне

Владимир Тарасенко сделал две голевые передачи в матче с «Сиэтлом» (6:2).

Форвард «Детройта» набрал 16-е (4+12) очко в текущем чемпионате НХЛ, продлив при этом безголевую серию до 18 игр. Всего в сезоне он провел 41 матч.

Сегодня за 13:28 (2:00 – в большинстве) у россиянина ни одного броска в створ ворот, 1 блок-шот, полезность – «плюс 1».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
logoВладимир Тарасенко
logoДетройт
logoНХЛ
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