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Далот получил две желтые за подкаты во 2-м тайме игры с «Арсеналом». «МЮ» пропустил через 2 минуты после удаления защитника

«Манчестер Юнайтед» остался в меньшинстве и сразу пропустил от «Арсенала».

Команды встречаются в 3-м раунде Кубка Англии.

На 49-й минуте защитник манкунианцев Диогу Далот получил желтую карточку за подкат в борьбе с Майлзом Льюисом-Скелли. На 61-й португалец схожим образом сфолил на Микеле Мерино и получил от судьи Энди Мэдли вторую карточку.

Уже на 63-й «Арсенал» воспользовался большинством и сравнял счет в результате точного удара Габриэла Магальяэса.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoМанчестер Юнайтед
logoМикель Мерино
logoпремьер-лига Англия
logoДиогу Далот
дисквалификации
logoАрсенал
logoКубок Англии
logoМайлз Льюис-Скелли
logoсудьи
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