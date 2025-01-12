Далот получил две желтые за подкаты во 2-м тайме игры с «Арсеналом». «МЮ» пропустил через 2 минуты после удаления защитника

«Манчестер Юнайтед» остался в меньшинстве и сразу пропустил от «Арсенала».

Команды встречаются в 3-м раунде Кубка Англии.

На 49-й минуте защитник манкунианцев Диогу Далот получил желтую карточку за подкат в борьбе с Майлзом Льюисом-Скелли. На 61-й португалец схожим образом сфолил на Микеле Мерино и получил от судьи Энди Мэдли вторую карточку.

Уже на 63-й «Арсенал » воспользовался большинством и сравнял счет в результате точного удара Габриэла Магальяэса.