Жоау Феликс: «У Роналду есть мечта – выиграть ЧМ. Сделаем все возможное, чтобы подарить ему награду»

Жоау Феликс заявил о мечте Криштиану Роналду выиграть чемпионат мира.

– Как думаешь, Роналду поедет на чемпионат мира?

– Да, я так думаю, и все указывает на это. У него есть мечта выиграть чемпионат мира, и мы сделаем все возможное, чтобы подарить ему эту награду. Думаю, это единственное, чего ему не хватает, – сказал полузащитник «Челси » и сборной Португалии .