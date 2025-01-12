Жоау Феликс: «У Роналду есть мечта – выиграть ЧМ. Сделаем все возможное, чтобы подарить ему награду»
Жоау Феликс заявил о мечте Криштиану Роналду выиграть чемпионат мира.
– Как думаешь, Роналду поедет на чемпионат мира?
– Да, я так думаю, и все указывает на это. У него есть мечта выиграть чемпионат мира, и мы сделаем все возможное, чтобы подарить ему эту награду. Думаю, это единственное, чего ему не хватает, – сказал полузащитник «Челси» и сборной Португалии.
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем