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КХЛ. «Авангард» примет «Салават», «Автомобилист» против «Динамо» Минск, «Лада» сыграет с «Куньлунем», «Витязь» – с «Северсталью»

Сегодня пройдут очередные матчи Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Авангард» примет «Салават Юлаев», «Автомобилист» будет противостоять «Динамо» Минск, «Лада» сыграет с «Куньлунем», «Витязь» – с «Северсталью».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
logoЛада
logoКуньлунь Ред Стар
logoСалават Юлаев
logoАвтомобилист
logoДинамо Минск
logoСеверсталь
logoВитязь
logoКХЛ
logoАвангард
результаты матчей
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