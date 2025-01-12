Араухо хочет уйти из «Барсы» как можно скорее. Слова Флика о доверии к защитнику не повлияли на его планы (Mundo Deportivo)

Рональд Араухо хочет уйти из «Барселоны» зимой.

По информации Mundo Deportivo, защитник хочет покинуть клуб как можно скорее – слова главного тренера Ханса-Дитера Флика о том, что он рассчитывает на него, не изменили решения уругвайца. Отмечается, что Араухо сообщал о своих планах уйти игрокам и сотрудникам «Барселоны», которые спрашивали его о будущем.

Сообщалось, что в подписании Араухо заинтересован «Ювентус ». «Барселона » готова продать уругвайца за 70-80 миллионов евро .

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